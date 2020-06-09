Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 млрд руб.

5 июня 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «Росэксимбанк» серии 002P-02 объемом 10 млрд руб. с офертой через 3 года.

Ориентир ставки купона на момент открытия книги заявок составлял 6,10–6,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,19–6,30% годовых. В результате сбора заявок эмитент установил финальную ставку купона на уровне 6,15% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 6,24% годовых. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили крупные и малые банки, управляющие и страховые компании, а также розничные клиенты.

«Россельхозбанк продолжает выступать одним из ключевых партнеров Росэксимбанка на рынках капитала. В рамках текущего размещения Росэксимбанку удалось снизить ставку купона на 0.75% в сравнении с предшествующим выпуском в декабре 2019 года» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с ВБРР, Газпромбанком, «Сбербанк КИБ» и Совкомбанком.

Дата технического размещения на Московской Бирже – 16 июня 2020 года.