Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система» объемом 15 млрд руб.

9 июня 2020

27 мая 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-13 в объеме 15 млрд рублей. 

Сбор заявок на облигации ПАО АФК «Система» прошел 20 мая 2020 года. Первоначальный ориентир купона составлял 6,80-7,00% годовых, а индикативный объем выпуска – 10 млрд руб. По результатам сбора заявок была зафиксирована ставка купона ниже начального диапазона на уровне 6,60%, а объем выпуска был увеличен до 15 млрд руб. Было получено более 40 заявок от широкого круга инвесторов. Интерес к размещению проявили как крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, страховые компании, инвестиционные компании и др.), так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с Альфа-Банком, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанком, МКБ, МТС Банком, банком «Открытие», «Сбербанк КИБ», Совкомбанком, ИФК Солид.

«Большой интерес со стороны инвесторов и слаженная работа организаторов позволили эмитенту достичь самой низкой ставки купона в его истории заимствований на российском публичном рынке», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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