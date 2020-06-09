ИАЦ «Альпари»: По рублю сохранится «бычий» тренд до конца недели

В понедельник, 8 июня, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,73%, до 68,20 руб., евро/рубль – на 0,68%, до 77,03 руб., фунт/рубль – на 0,29%, до 86,80 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. В начале торговой сессии курс доллара снижался до уровня 68,04 руб., с которого цена вновь вернулась к отметке 68,64. На этот раз повышение проходило на фоне снижения нефтяных котировок на 2,7%, до $40,77.

Трейдеры сосредоточились на перспективах увеличения добычи в некоторых странах с 1 июля, даже после того, как ОПЕК и ее союзники договорились в субботу о сокращении производства почти на 10 млн баррелей нефти в день до конца июля.

По итогам дня рубль закрылся ростом на фоне общего ослабления доллара США несмотря на снижение нефтяных котировок. Склонность к риску сохраняется с пятницы после публикации отчета по занятости в США в мае, который оказался лучше ожиданий.

Во вторник, 9 июня, на торгах в Азии нефть находится в плюсе. На валютном рынке курс доллара снизился до 68,04 руб. Учитывая слабость доллара продавцы сегодня могут попытаться прорваться к уровню 67,60 руб. По тренду им это легко сделать даже на дешевеющей нефти.

Есть один важный фактор, который способен сдержать укрепление рубля. Вчера японская йена подорожала к доллару США на 1,04%, до 108,43. Сегодня падение пары доллар/йены продолжается. Йена является защитным активом. Полагаю, что она укрепляется из-за сообщения о том, что Трамп планирует подписать закон об уйгурских правах человека.

Новый закон предписывает правительству США ввести финансовые санкции и запреты на выдачу виз китайским правительственным чиновникам, ответственным за преследование мусульман. Этот шаг может вызвать напряженность в отношениях с Китаем.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»