ПСБ: Без сильных движений с утра

Мировые рынки продолжают волну восстановления. Если смотреть по основным индексам, то большинство из них отыграло значительную часть провала и находится в 5-10% от своих максимальных значений, установленных в феврале, отмечает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

- То есть от уровней, когда коронавирус еще не успел напугать инвесторов, а количество случаев заражения по официальной статистике не превышало 20 тысяч. Максимумов, установленных до провала по деловой активности в мире, до резкого роста безработицы, до пересмотров прогнозов по динамике мирового ВВП и ВВП отдельных стран в сторону понижения и даже снижения в рамках 2020 года.

Однако они же были установлены и до введения программ поддержки со стороны правительств ведущих экономических держав и беспрецедентных программ количественного смягчения со стороны ведущих Центробанков. Фактически, получается, рынки закладывают, что благодаря данным программам мировая экономика, провалившись во втором квартале, сможет показать V-образное восстановление. И даже в случае снижения по итогам текущего года, в 2021 уже точно отыграть все потери, понесенные в первой половине 2020. Смягчение же карантинных мер в ведущих странах поддерживает ожидание оживления экономической активности уверенного восстановления, а значит и покупки в рисковых активах.

При этом инвесторы продолжают игнорировать риски, связанные, как с возможностью активизации первой волны пандемии в связи с ранним снятием ограничений, так и вероятной второй волной коронавируса, которая может привести к восстановлению карантинных мер. Плюс к этому, несмотря на некоторое снижение напряженности в последние недели, остаются риски активизации противостояния между США и Китаем, что может оказать существенное негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики.



Что же касается настроений на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Растут большинство азиатских площадок. Исключение составляет фондовый рынок Японии, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста более чем на 1% днем ранее, сегодня с утра прибавляют в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей, после коррекции в понедельник, сегодня наблюдаются попытки восстановления, позволившие ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent вернуться в район 41 доллара за баррель.



На таком фоне в начале торгов ожидаем некоторого преобладания покупок в наших акциях. Это даст возможность индексу МосБиржи предпринять очередную попытку подъема в диапазон 2800-2850 пунктов. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики, за исключением данных по ВВП Еврозоны за I квартал, внимание игроков переключится на динамику европейских и американских площадок, которые могут поддержать покупки в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше 2800 пунктов. Из основных рисков в рамках сегодняшней сессии выделим возможность ухудшения ситуации на рынке энергоносителей с попытками ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов за баррель, что может спровоцировать волну снижения на нашем фондовом рынке.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Стабилизация рынка энергоносителей в районе 41 доллара по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не дадут поводов для направленного движения в российской валюте. В результате пара доллар/рубль проведет первые часы торгов в районе 68-68,5 рубля. В дальнейшем, в случае реализации рисков ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов за баррель, продажи в рубле могут усилится, что приведет к подъему доллара выше 68,5 рубля.