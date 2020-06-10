«Фридом Финанс»: Инвесторы возвращаются в защитные активы

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки приостановили рост и приступили к коррекции. Азия после 9 успешных сессий подряд сегодня закрылась разнонаправленно. Европа теряет до 2%, фьючерсы на американские индексы около 1%, нефть сползла к $40. Инвесторы фиксируют прибыль после достижения рынком акций 3-месячных максимумов, а в случае с Nasdaq – абсолютного исторического максимума. Триггером для коррекции стало очередное заседание ФРС (состоится в среду), на котором, впрочем, больших решений не ожидается.

Нефть, по нашей оценке, краткосрочно целится в $39,7 за баррель, откуда рост может продолжиться. При появлении новых факторов в пользу снижения спекулятивно Brent может сходить до $35. Но это займет не одну сессии, а две-три, и тогда к концу недели мы увидим нефть в диапазоне $35-37. На сегодня потенциал снижения практически исчерпан (около 2% вниз, или более $1,5).

РТС показывает просадку около 2% с 1300 пунктов вниз к отметке 1260. Пределом падения может стать 1250 пунктов, откуда с высокой вероятностью последует отскок вверх. У рынка остаются шансы до конца недели отыграть до 70 пунктов вверх и выйти на новые максимумы за целый квартал.

Индекс Мосбиржи теряет около 1%. Торги идут около отметки 2670 пунктов, что на 70 ниже локальных пиков. В базовом сценарии ожидаем в течение дня переход к боковой динамике и рост, начиняя со среды. При более негативном развитии событий индекс может протестировать уровень 2750 пунктов и на несколько сессий остановиться в диапазоне 2700-2750.

В лидерах роста сегодня Полюс (+2,3%). Бумага прибавляет на фоне возвращения глобальных инвесторов в защитные активы, включая золото. Акции Полюса остаются привлекательными на коротком и среднем горизонте. Возможен быстрый подъем к уровням 11650-11800 рублей, что потенциально принесет инвесторам до 13%.

Распродажи идут во всех сегментах рынка. Среди наиболее быстро падающих бумаг: Аэрофлот (-2,3%), ИнтерРАО (-2,3%), Мечел (-2,2%), Русгидро (-2,2%), Мосэнерго (-2%), ММК (-2%). В случае усиления коррекции наибольшему давлению могут подвергнуться акции Аэрофлота. Они демонстрируют восходящую динамику с конца мая. Менее чем на 2 недели их рост составил 25%. Поэтому фиксация прибыли может продлиться еще одну-две сессии.

На валютном рынке ситуация полностью соответствует тому, что происходит и на других площадках. Рубль сдает позиции к доллару и евро на 0,5-1%. Американская валют заняла диапазон 68,5-69 рублей за единицу. Евро поднялся выше отметки 77,5. В базовом сценарии мы закладываем остановку чуть выше достигнутых значений и рост рубля со среды. При более сильном развороте глобальных рынков, чем это случилось сегодня, доллар до конца недели может подняться выше 70, а евро выше 79 рублей.