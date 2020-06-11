Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Есть ли в России олигархи?

11 июня 2020

В России нет олигархов — предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул «деньги российских олигархов» в контексте финансирования оппозиционеров в республике.

Может быть, кто-то из россиян удивиться, но господин Песков абсолютно прав. Березовский и Гусинский в свое время не просто влияли на политику, их деловой успех зависел от политической ситуации. Вряд ли бы известные всем банки получили бы ведущие российские предприятия на залоговых аукционах, если бы в 1996 году Борис Ельцин проиграл президентские выборы.

Сейчас олигархи не могут влиять на политические решения Кремля, конечно, в России существует лоббизм, как и в любой крупной капиталистической экономике.  При этом доля государственного сектора составляет 50-70%, в России чиновничий капитализм. Крупных акционеров в России в целом не любят, богатых и успешных людей не любят ни в одной стране мира. Зависть – один из основных человеческих пороков.

При этом я не исключаю, что российские финансово-промышленные группы могут иметь интерес к различным белорусским активам. Однако, приватизация в рамках белорусской модели рыночного социализма вряд ли возможна. Лучше обратит внимание на начавший несколько лет назад рыночные реформы солнечный Узбекистан.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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