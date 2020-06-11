ПСБ: По рынкам прошла волна продаж

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг российский фондовый рынок продолжил негативную динамику под давлением внешнего фона. Продажам в наших акциях способствовал провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 6,5%, уйдя ниже 39 долларов за баррель. Также «медведей» поддержала динамика западных фондовых площадок. Так в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 3,9% и 3,3% соответственно. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи снизился на 1,8%, отступив в район 2736 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей и Роснефти, упавшие более чем на 6%. Лучше рынка вновь были бумаги X5 Retail Group (+7,1%), компанию которым составили Полиметалл и Полюс, прибавившие 3,5% и 2,4% соответственно. В рамках четверга на рынках достаточно резко активизировались продажи. Поводом могли стать вчерашние прогнозы ФРС по американской экономике, которые оказались ниже ожидания рынков, что заставило инвесторов пересмотреть темпы восстановления американской и мировой экономики, заложенные в котировках ранее. В результате по широкому спектру активов прошла волна продаж, которой также способствовала перегретость рынков, возникшая в следствии роста последних месяцев, что породило фиксацию игроками прибыли по длинным позициям. На таком фоне индекс МосБиржи сделал уверенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2700 пунктов. Пробой данной отметки станет подтверждением отмены сценария роста рынка, целью которого выступал диапазон 2850-2900 пунктов. Также это будет говорить в пользу возможного углубления коррекции с первой целью в районе 2500 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль сильно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро выросли на 1,6%, поднявшись в район 69,6 и 79,2 рубля соответственно. Провал на рынке энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран оказали существенное давление на рубль, что позволило доллару сделать уверенный шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей. При этом ослабление рубля может продолжится и уже в начале следующей недели американская валюта предпримет попытки закрепления в коридоре 70-75 рублей, а уровень 70 рублей перейдет в разряд поддержек для доллара.