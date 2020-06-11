ИК «Фридом Финанс» – организатор и андеррайтер размещения биржевых облигаций серии 001Р-02 ООО «ЭкономЛизинг»

11 июня завершилось размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 ООО «ЭкономЛизинг», организатором и андеррайтером которого стала ИК «Фридом Финанс». Размещение проводилось на Московской Бирже.



Объем выпуска составил 200 млн рублей, срок обращения – 1092 дня. Номинал облигаций – 1000 рублей. Ставка купона – 12%, продолжительность купонного периода составляет 91 день, предусмотрено 12 купонных периодов. Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00461-R-001P от 10.04.2020, ISIN – RU000A101QC4.



Дата начала размещения – 29 мая 2020 года, дата погашения – 26 мая 2023 года.



Размещение организовано в рамках программы биржевых облигаций 4-00461-R-001P-02E от 01.08.2019, которая предполагает привлечение 1 млрд рублей в течение 10 лет.



Первый выпуск объемом 100 млн рублей состоялся в августе 2019 года. Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00461-R-001P от 15.08.2019, ISIN - RU000A100RQ4.



ООО «ЭкономЛизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний Саратова и Саратовской области, входит в топ-100 лизинговых компаний России, работает на рынке более 14 лет. Расширение регионального присутствия всегда стоит одной из приоритетных задач на пути развития компании. На сегодняшний день ООО «ЭкономЛизинг» представлено в Саратове, Воронеже, Самаре, Пензе и Волгограде в качестве обособленных подразделений, готовых работать с абсолютно любой отраслью бизнеса. В том числе ООО «ЭкономЛизинг» работает с Белгородской, Липецкой, Ульяновской, Оренбургской, Саранской, Тамбовской областями и Краснодарским краем.



Среди основных направлений деятельности – лизинг легкового и грузового транспорта, лизинг дорожной и строительной спецтехники, лизинг технологического оборудования.



ООО «ЭкономЛизинг» обладает сбалансированным портфелем с большим числом действующих договоров и низким уровнем просроченной задолженности по ним. Клиентами компании являются финансово устойчивые, динамично развивающиеся предприятия разных отраслей экономики, при этом 90% клиентов компании являются предприятиями малого и среднего бизнеса.



К факторам инвестиционной привлекательности эмитента относятся устойчивая и легко масштабируемая бизнес-модель, наличие широкого пула динамично развивающихся клиентов, а также лидерские позиции на рынке лизинговых услуг. Объем лизингового портфеля постоянно растет: в 2019 году он составил 855 млн рублей (в 2018-м – 727 млн рублей). Чистая прибыль компании за 2019 год составила 12,5 млн рублей.



Директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов отмечает, что успех первого выпуска облигаций «ЭкономЛизинг» подтолкнул компанию к дальнейшим размещениям: «Наращивание лизингового портфеля, расширение географии присутствия и широкая диверсификация бизнеса компании позволяет надеяться, что и второй выпуск будет пользоваться спросом у инвесторов».