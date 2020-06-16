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ИАЦ «Альпари»: ФРС США повысил спрос на рисковые активы

16 июня 2020

ФРС США повысил спрос на рисковые активы

В понедельник, 15 июня, торги по рублю завершились ростом. К доллару он подорожал на 0,89%, до 69,57 руб., к евро – на 0,61%, до 78,72 руб., к фунту – на 0,79%, до 87,67 руб.

Российская валюта укреплялась с открытия торгов и до закрытия вечерней сессии на фоне повышенного спроса на рисковые активы и стабилизации цен на рынке нефти. Ослабление доллара США против основных валют было вызвано падением доходности 10-летних гособлигаций США и заявлениями ФРС, что позволило вывести фондовые индексы в положительную область. Участники рынка сразу забыли про утреннее падение фондовых индексов и опасения второй волны коронавируса в Китае.

ФРС заявила, что купит корпоративные облигации на сумму до $750 млрд для создания портфеля корпоративных облигаций, основанного на широком диверсифицированном индексе рынка корпоративных облигаций США. Регулятор планирует покупать на вторичном рынке облигации, если до фактического срока их погашения осталось не больше пяти лет.

Во вторник, 16 июня, нефть торгуется в небольшом минусе. Цена корректируется после вчерашнего роста на 2,13%. Чтобы нивелировать зарождающиеся «бычьи» настроения по доллару, продавцам необходимо вернуть цену на уровень 69,00 руб.

На торгах в Азии фьючерс на SP500 вырос на 1,53%, до 3109. Доллар падает по всему рынку. Спрос на защитные активы снизился. Внешние условия для рубля благоприятные, чтобы вернуться к уровню 69 руб. 

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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