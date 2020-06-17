Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Быки» коррекции не испугались

17 июня 2020

Сегодняшний биржевой подъем иллюстрирует, что предыдущие ценовые колебания были просто предупреждением. Рынок просел и снова стал интересен для покупки, тем более что внешний фон выровнялся. Сегодня, в отличие от понедельника, бояться второй волны коронавируса уже не тренде рынка, а риск вновь привлекает внимание. Однако в том, что время волатильности пришло, сомневаться точно не стоит.

Индекс МосБиржи восстановился к 2755 пунктам, то есть молниеносно вернулся в целевой диапазон 2725-2800 пунктов. Здесь он пока и останется, раз людям с деньгами снова хочется покупать. Однако стоит держать в поле зрения и сценарий, при котором в случае смены настроений целью продажи станет уже не 2700, а 2685 пунктов. Индекс РТС отыграл вчерашние провалы и снова стоит рядом с 1246 пунктами. Здесь не исключена консолидация в пределах 1235-1260 пунктов.

Сегодня в фаворитах спроса бумаги «РусГидро» с новым ценовым пиком на уровне 0,8367 руб. Складывается ощущение, что акцию инвесторы отнесли в разряд безопасных бумаг и ею уравновешивают рисковые портфели. В качестве аргумента принимается тот факт, что ввод новых мощностей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, позволит нарастить рентабельность бизнеса. Риски же в том, что повышенная выработка энергоресурса может и не найти потребителя, если экономика увязнет в кризисе.

Под давлением попали бумаги «Полюс Золота», хотя сам драгметалл выглядит уверенно и торгуется в плюсе.

Доллар ищет точку опоры после усиления волатильности в валютной секции. К вечеру «американец» торгуется по 69,64 руб. и попробует закрепиться в коридоре 69,45-70,05 руб. Евро консолидируется около 78,38 руб. и способен оставаться в диапазоне 78,20-79,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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