Комментарии

ПСБ: Ситуацию на мировых фондовых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативную

17 июня 2020

Ситуацию на мировых фондовых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно-негативную  Некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и откат нефтяных котировок может не позволить индексу МосБиржи сохранить позитивный настрой, поэтому сегодня ждем перехода в середину диапазона 2700-2750 пунктов  В начале торгов ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,5 рубля. Однако в дальнейшем американская валюта может попытаться отыграть утренние потери и выйти на положительную территорииНовости о новых вспышках коронавируса в Китае и данные о рекордном количестве новых случаев заражения в Бразилии (34,9 тыс. за сутки) сегодня могут охладить оптимизм инвесторов в российские облигации  

Совет директоров НМТП (-) рекомендовал дивиденды по результатам 2019 г. в 1,35 руб./акция - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по результатам 2019 года в 1,35 рубля на акцию, что предполагает одну из наиболее высоких дивидендных доходностей на российском рынке – около 12,2% к текущей цене. Повышение размера выплат может быть связано с продажей Новороссийской зернового терминала, что позволило нарастить выплаты акционерам. В 2020 году финансовые результаты НМТП могут ухудшиться из-за сделки ОПЕК+ и отсутствия мощностей проданного зернового терминала. Тем не менее, компания остается одной из привлекательных дивидендных историй, поскольку ее стратегия предполагает в качестве дивидендов выплату не менее 50% чистой прибыли с учетом размера свободного денежного потока.

АФК Система (ПОКУПАТЬ) и РКИФ продают около 16% акций Детского мира (ПОКУПАТЬ) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сделка с акциями Детского мира прекратит паузу в активности на рынке акционерного капитала, вызванная высокой волатильностью на фоне пандемии коронавируса. Сделка, как ожидается, не повлечет в краткосрочной перспективе изменений в корпоративном управлении компанией, включая изменения в составе совета директоров. АФК Система может направить вырученные средства на общие корпоративные нужды, включая снижение долга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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