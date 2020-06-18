ПСБ: Рынок удержал позиции у уровней закрытия вторника

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня на умеренно позитивном внешнем фоне. Так, к концу наших торгов ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог отыграть утренние потери и вернуться в район 41 доллара. На западных фондовых площадках наблюдался умеренный рост. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 подтянулись на 0,1%. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи потерял 0,1%, удержав позиции в районе 2745 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота и ФосАгро, упавшие более чем на 2,2%. Лучше рынка торговались Полюс и НЛМК, прибавившие 3,4% и 3,1% соответственно. В рамках сегодняшней сессии российский рынок так и не смог найти поводов для направленного движения. Восстановление цен на нефть сопровождалось потерями западных фондовых площадок, что привело к компенсации позитивного и негативного внешнего влияния на рынок. В результате индекс МосБиржи удержал позиции в районе уровней предыдущего закрытия. При этом он продолжает находится выше поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления. Пробой же этой отметки укажет на усиление коррекционных настроений и будет способствовать активизации продаж в российских акциях.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, поднявшись в район 69, 8 рубля, евро снизился на 0,1%, торгуясь чуть ниже 78,4 рубля. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 67,5-70 рублей, что оставляет долларовым «медведям» шансы на отступление к его нижней границе. Однако в случае ухудшении внешней конъюнктуры, в частности возвращение ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов, покупки в американской валюте активизируются, что приведет к пробою и закреплению доллара выше 70 рублей и укажет на возможность его дальнейшего роста.