«Фридом Финанс»: Рубль чувствует поддержку со стороны нефти

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки напуганы частичным введением в Пекине карантинных мер. При этом умеренную поддержку быкам оказывают действия европейских регуляторов (Банка Англии и ЕЦБ), которые пошли на усиление денежных вливаний в банковский сектор. Азиатские площадки закрылись смешанно, теряя не более 0,5%, фьючерсы на Америку падают в тех же пределах, в Европе ключевые индексы в минусе от 0,5% до 1%.

Нефть отскочила вверх выше $41, несмотря на то, что вчерашние данные по недельным запасам оказались хуже ожиданий. Спрос на сырье может быть вызван фундаментальными причинами, в том числе ростом автомобильного трафика и, как следствие, нефтепереработки. На ближайшие сутки мы закладываем движение между уровнями $40 и $41,5. Поводом для прорыва выше данного коридора могут стать данные по рынку труда США (заявки на пособия) – если они окажутся существенно лучше ожиданий.

РТС теряет около 0,5%. Торги сегодня идут в очень узком диапазоне 1230-1240 пунктов. Обычно это указывает на консолидацию рынка перед очередным всплеском волатильности. В базовом сценарии мы предвидим движение преимущественно вверх. В пятницу рынок будет пытаться удержаться выше 1250 пунктов. Существенного негатива на горизонте этой недели не предвидится. Напротив, в пятницу ожидается поддержка со стороны ЦБ РФ, который намерен в очередной раз снизить ключевую ставку.

Индекс Мосбиржи снижается на 1%. Размах колебаний сегодня довольно умеренный: от 2710 до 2740 пунктов. Здесь мы также можем увидеть рост волатильности до конца этой сессии или днем в пятницу. Коридор может расшириться от 2690 до 2760 пунктов. Явно выраженной динамики вверх или вниз мы, скорее всего, не увидим. Рынок будет ждать внешних четких сигналов для формирования тренда.

Лидируют сегодня на торгах акции Qiwi (+4%). Пришла новость о том, что сервис продал свою долю в карточном проекте «Совесть» конкуренту в этой нише «Совкомбанк» (владеет схожей по замыслу картой рассрочки «Халва»). Клиентский портфель по проекту «Совесть» оценили в 9 млрд рублей. Кроме него, Qiwi уступит полностью бренд и права на доменные имена, связанные с картой. Интернет-сервис выходит из бизнеса с убытком в размере до 2 млрд, что довольно умеренно по сравнению с ожиданиями рынка. Выход из непрофильного бизнеса, на наш взгляд, позволит в этом году акциям Qiwi закрепиться на 1200 рублей за штуку, что на 12,5% выше их текущей цены.

В числе аутсайдеров сегодня: Аэрофлот (-4%), АФК Система (-3,3%), Магнит (-3%), ВСМПО-Ависма (-2,7%). Первые две из этих бумаг продолжают отыгрывать события, связанные с допэмиссией и размытием долей акционеров. Кроме того, на Аэрофлот может давить то, что в Пекине среди прочих мер вновь отменяют рейсы – это повышает риски затяжного восстановления полетов. Падение ВСМПО-Ависма тоже связано с проблемами авиарынка. Компания рассматривает возможность приостановки производства в сентябре из-за низкого спроса на титан. На наш взгляд, это окажет умеренное давление на операционные показатели компании. Государство рассматривает ВСМПО-Ависма как стратегическое предприятие, и оно при необходимости сможет обеспечить его дополнительными заказами. Что касается акций, то на горизонте ближайших месяцев мы ожидаем подъем до 20500 за штуку, что дает потенциал прироста на 5,5%.

Рубль сегодня чувствует поддержку со стороны нефти. Доллар и евро теряют к отечественной валюте по 0,5%. USD держится вблизи 69,5 рублей, EUR около 78. Доллар, по нашему мнению, до конца недели будет сохранять боковое движение в коридоре 69-70, евро в диапазоне 77,5-78,5.