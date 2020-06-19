ИАЦ «Альпари»: Рынок движется в тумане

Неоднородная внешняя конъюнктура в четверг не оставила российским инвесторам вариантов — и отечественные рынки отступили. Это второй день распродаж, более того, вторая попытка рынка скорректироваться, пока сложился информационный вакуум.

Индекс МосБиржи отступил к 2729 пунктам. Важной областью на пути «медведей» является 2670-2700 пунктов, если коридор будет пробит вниз, локальное снижение примет полноценный характер. Индекс РТС снизился к 1224 пунктам. Дальнейшее развитие событий конкретно здесь очень сильно зависит от поведения валютных курсов. Есть вероятность прохода вниз, к 1220 пунктам.

Это та самая волатильность, о которой много говорится в последнее время. Сначала у инков капитала были яркие сильные драйверы, и они отыгрывались четко и структурно. Теперь пришло время формирования среднесрочных позиций, и с этим начались проблемы — сложно планировать, когда движешься в тумане. По прогнозам, такой туман сохранится еще на пару месяцев.

Нефтяной рынок продолжает раскачивать из стороны в сторону. Днем баррель Brent неплохо подрастал, но к вечеру ушел в небольшой минус и торгуется по $40,63. Отсутствие с этой стороны четких сигналов вводит инвесторов в заблуждение.

В лидерах продаж бумаги «Аэрофлота». Новости о допэмиссии бумаг не понравились участниками рынка, и это можно понять. Пока целью снижения видится рубеж 78,50 руб., а в случае пробоя «медведи» усилят напор.

Доллар США пока остается под незначительным давлением и стоит 69,68 руб., но, судя по настроению инвесторов, вполне может развернуться в сторону 70,00 руб. и дойти туда очень быстро. Евро торгуется по 78,18 руб. сохраняется в пределах 78-79 руб., как и предполагалось ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»