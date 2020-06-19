ИАЦ «Альпари»: Нефтяной рынок сдерживает рубль от ослабления

В четверг, 18 июня, по итогам торгов российская валюта опять подешевела к доллару США и укрепилась к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,18%, до 69,86 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,14%, до 78,30 руб., фунт/рубль – на 0,83%, до 86,80 руб.

Доллар укрепился к основным валютам на фоне продаж евро и фунта на форекс, а также увеличения спроса на защитные активы из-за опасений по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Инвесторы испытывают страх по поводу влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику. Ослабление рубля сдержал нефтяной рынок. Баррель Brent подорожал на 2,37%, до $41,46.

Британский фунт обвалился после заседания Банка Англии, так как на заседании не обсуждались ни отрицательные процентные ставки, ни контроль кривой доходности. Курс евро снижался вслед за «британцем».

В пятницу, 19 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent и фьючерс на S&P500 торгуются в плюсе. Вполне вероятно, что рубль откроется ростом к иностранным валютам. Из-за новой вспышки коронавируса в Китае в последний день недели не стоит ожидать укрепления рубля. Идеальный сценарий для пятницы – боковое движение в диапазоне 69,15-70,50 руб. Если Brent подорожает до $43, то тогда можно рассмотреть укрепление рубля к доллару до 68,85 руб. Заседание ЦБ РФ не должно оказать влияния на рынок.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»