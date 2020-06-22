Райффайзенбанк выступил организатором размещения двух выпусков евробондов Беларуси на $1,25 млрд

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения двух траншей суверенных евробондов Республики Беларусь: выпуска на $500 млн с погашением в феврале 2026 года и на $750 млн — в феврале 2031 года.

Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля-начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок. 16 июня представители правительства Беларуси вместе с банкам-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами. Размещение было назначено на 17 июня. Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила $1 млрд. На пике спрос инвесторов превышал $5 млрд.

За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам — 6,125% и по 10-летним — 6,325%. По финальным параметрам суммарный спрос составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке.

«Прошедшее размещение — одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке Emerging Markets и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента. Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса. Развитие отношений с эмитентами из постсоветсткого пространства — один из приоритетов Райффайзенбанка, так как мы видим большой потенциал в экономике стран СНГ. Мы выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с эмитентами на долговом рынке, и мы рады, что помогли Беларуси достигнуть целевых параметров в сделке», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор на рынках долгового капитала Райффайзенбанка.

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% — в 5-летнем выпуске и 70% — 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2% соответственно. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.