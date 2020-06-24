«Фридом Финанс»: Нефть расширила диапазон колебаний за счет движения вверх

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня удачный день для фондовых рынков. Вслед за Европой США отчитались ростом PMI (индекса деловой активности) в июне выше ожиданий. Кроме того, выше прогнозов подскочили продажи домов в мае. Все это усилило уверенность инвесторов в завтрашнем дне: рынки США и развивающихся стран прибавляют около 1%, Европа сохраняет прирост до 2%.

Нефть расширила диапазон колебаний за счет движения вверх. Баррель марки Brent сегодня вечером колебалась в коридоре от $43,5 до $44. Если рынок сможет удержаться до конца сессии не ниже $43, уже в среду или четверг возможен подъем до $45 – это психологический уровень, выше которого рынок торговался еще в феврале.

В числе бумаг-лидеров сегодня оказались: TCS-гдр (+5,2%), Мостотрест (+3,3%), Норникель (+3,2%), Полюс (+2,4%), Полиметалл (+2,3%). Оживление в бумагах цветных металлургов связано с позитивной динамикой золота. Унция главного драгметалла сегодня перевалила за отметку $1780 впервые с середины апреля. По нашему мнению, это может говорить о восстановлении восходящего тренда. Отметка $1800 достижима до конца недели, закрепиться выше нее рынок, вероятно, сможет не ранее начала июля.

Из крупных фишек сегодня вечером подешевели: Акрон (-1,3%), Аэрофлот (-1%), ИнтерРАО (-1%). Бумаги авиаперевозчика снижаются на фоне публикации операционных показателей за май. Месяц оказался для Аэрофлота ожидаемо негативным – более 90% падения продаж к прошлому году. Но все лучше, чем в апреле, в том числе по загрузке кресел (45% против 35% месяцем ранее). Этого мало, чтобы делать выводы о ситуации, которая сложится летом. Тем не менее тренд на восстановление сложился. И акции Аэрофлота имеют хорошие шансы на волне прироста полетов подняться до 100 рублей за штуку уже в следующем месяце.

Рубль к концу дня укрепился и к доллару, и к евро. Валюта США торгуговалась близко к уровню 68,5. Европейская денежная единица держится в середине диапазона 77,5-78 рублей за единицу.