ПСБ: Аппетит к риску на глобальных рынках снижается

К середине недели настроения на мировых рынках существенно ухудшились.Индекс МосБиржи начнет торги с «гэпом» вниз, вернувшись в диапазон 2700-2750 пунктов. В ходе торгов индекс может предпринять попытку пробоя нижней границы данного коридора.Снижение цен на нефть и слабый спрос на рисковые активы окажут давление на национальную валюту, что позволит паре доллар/рубль в начале торгов подняться в район 69,5 рубля.

С учетом ослабления аппетита к риску на глобальных рынках и снижения котировок Brent ниже 40 долл. за баррель в четверг ждем усиления продаж на рынке ОФЗ, кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п.



Магнит (ПОКУПАТЬ) разработал стратегию развития до 2025 года - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Магнит фокусируется на повышении капитализации. Представленная стратегия направлена на улучшение показателей ESG, что положительно воспринимается западными инвесторами. Последовательное достижение целей по метрикам ESG улучшит инвестиционный профиль Магнита и может привлечь внимание западного инвестиционного сообщества, способствуя повышению капитализации компании.

Яндекс (ПОКУПАТЬ) и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В Яндексе ранее отмечали, что всегда рассматривают различные варианты возможной реструктуризации своего владения в совместных предприятиях. При этом в последнее время наблюдается стремление компании усилить контроль в реализуемых проектах, что могло бы позволить сфокусироваться на раскрытии их потенциала. В связи с этим раздел активов со Сбербанком, который создает конкурирующую экосистему, выглядит логичным.