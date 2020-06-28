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Банк «Открытие» выступил организатором размещения государственных облигаций Ульяновской области

28 июня 2020

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения семилетних государственных облигаций Ульяновской области серии 35002 объемом 7 млрд рублей.

На фоне позитивной конъюнктуры рынка спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, диапазон ставки купона снижался три раза. По итогам закрытия книги заявок ставка купона составила 6,6 % годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 7 - 7.3 % годовых.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 26 июня 2020 года.

«Кредитное качество Ульяновской области было высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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