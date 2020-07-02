ПСБ: Июль можем начать с попыток восстановления

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В рамках июля мировые рынки могут оказаться под давлением сразу нескольких факторов, что будет способствовать их снижению.

Одним из поводов к подобному поведению рынков может стать активизация распространения коронавируса в развитых странах. Так, США уже столкнулись с новыми пиками темпов роста количества случаев заражения, что может быть связано с ранним снятием карантинных ограничений. Опасения рынков относительно повторения данного сценария в Старом Свете могут также реализоваться. А это и в США, и в Европе приведет к восстановлению карантинных ограничений в том или ином объеме. В результате инвесторы вынуждены будут пересмотреть свои ожидания относительно динамики мировой экономики в сторону понижения. Это, в свою очередь, окажет давление на широкий спектр рисковых активов.

Еще одним важным фактором в рамках предстоящего месяца выступит ситуация в отношениях между США и Китаем. Здесь существуют риски роста напряженности, что может негативно сказаться на торговых взаимоотношениях двух стран и, соответственно, мировой экономике. В результате, это ухудшит отношение инвесторов к широкому спектру активов.

Отметим и сезон отчетности американских компаний за второй квартал. И если слабые результаты ожидаемы инвесторами, то основным фактором давления на рынки может стать пересмотр компаниями прогнозов на ближайшие кварталы в сторону ухудшения.

Также инвесторы обратят внимание на динамику деловой активности в мире, которая может возобновить снижение на фоне активизации карантинных ограничений, что подтвердит ухудшение ожиданий по динамике мировой экономики.

При этом на утро четверга, несмотря на обозначенные риски и начало их реализации в части распространения коронавируса и отношений между США и Китаем, настроения на рынках можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии основные площадки растут в пределах 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленной динамики днем ранее, сегодня подтягиваются на 0,1%. Рынок энергоносителей стабилизировался вблизи 42 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent.

Отметим, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет приковано к блоку данных по рынку труда: числу первичных заявок на пособие по безработице, количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы.

На таком фоне в начале торгов ожидаем некоторого роста российского фондового рынка. Это позволит индексу МосБиржи предпринять попытку возвращения в диапазон 2750-2800 пунктов. Однако риски ухудшения внешней конъюнктуры могут не позволить ему закрепиться над нижней границей данного коридора. Более того, в случае слабых данных по рынку труда США, к концу торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже уровней закрытия вторника.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов российская валюта сможет отыграть часть потерь, поднесенных в понедельник. Стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран в среду и сегодня с утра, поддержат рубль. Это приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 71 рубля. Однако несмотря на это, американская валюта продолжит двигаться в диапазоне 70-75. Отметим, что закрепление над его нижней границей говорит в пользу продолжения роста доллар. Так, в рамках июля, он может предпринять попытку выхода в верхнюю половину данного коридора.