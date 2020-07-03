ПСБ: В четверг отыгрывали потери вторника

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику, на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог закрепиться выше 42 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавили в пределах 3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18.25 индекс МосБиржи вырос на 1,4%, поднявшись район 2782 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Магнита и РусГидро, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались Аптеки 36 и 6 и Мосэнерго, потерявшие 1,8% и 1,5% соответственно. Несмотря на сохраняющиеся риски для мировой экономики, покупки в рисковых активах сегодня преобладали. Поддержку «быкам» оказал блок статистики по рынку труда США, в частности по уровню безработице и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях за июнь. При этом данные по заявкам на пособие по безработице оказались хуже ожиданий, однако были проигнорированы инвесторами. В результате, улучшение настроений подтолкнуло наши площадки вверх, позволив индексу МосБиржи не только отыграть потери начала недели, но и выйти выше 2780 пунктов. Отметим, что завтра в ходе сессии ожидается пониженная активность игроков на российском рынке, что будет связано с выходным в США.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 1,3%, отступив в район 70,3 рубля, евро потерял 0,8%, торгуясь в районе 79,4 рубля. Отметим, что кроме стабилизации рынка энергоносителей выше 42 долларов за баррель, поддержку рублю оказала динамика валют развивающихся стран, которые в последние двое суток продемонстрировали укрепление. В результате рубль смог отыграть существенную часть потерь вторника. Однако, пока пара доллар/рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 70-75 рублей, нижняя граница которого выступает ближайшей поддержкой для американской валюты. Удержание долларом позиций выше 70 рублей говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики в американской валюте.