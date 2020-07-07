ПСБ: Рынок вырос, рубль не смог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В понедельник российский фондовый рынок смог продолжить тенденцию к росту конца прошлой недели, чему способствовал позитивный внешний фон. Покупки в российских бумагах поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 43 долларов за баррель. Также наш рынок поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4 и 1,5% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи прибавил 1,3%, поднявшись в район 2837 пунктов. Лидерами торгов выступили Яндекс, МосБиржа и Магнит, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ТГК-1 и Норильский никель, упавшие на 4,5% и 3% соответственно. Инвесторы продолжают игнорировать существенные риски для мировой экономики в виде активизации пандемии и проблем в отношениях между США и Китаем, что позволяет рынкам демонстрировать позитивную динамику. При этом в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи установил новые максимумы с середины марта, в моменте поднявшись выше 2850 пунктов. Однако для удержания позиций над этим сопротивлением сил у рынка не хватило, в результате чего част роста была скомпенсирована, а индекс МосБиржи сохранил позиции диапазоне 2800-2850 пунктов. Отметим, что мы продолжаем скептически оценивать текущий рост, опасаясь активизации продаж, как на мировых, так и на российском рынке. Кроме рисков пандемии и роста напрядения между США и Китаем, негативное влияние на рисковые активы может оказать старт сезона отчетностей компаний в США. Слабые данные за второй квартал и ухудшение прогнозов по показателям до конца года могут спровоцировать волну продаж на рынках акций.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,3%, поднявшись до 71,6 рубля, евро прибавил 0,8%, торгуясь в районе 81 рубля. Отметим, что снижение рубля прошло на позитивном внешнем фоне в подьема на рынке энергоносителей и некоторого укрепления валют развивающихся стран. Негативным фактором для национальной валюты могло стать объявление объемов продажи валюты по бюджетному правилу, которые с 8 июля по 6 августа составят 125,6 млрд рублей, что соответствует суточному объему порядка 5,7 млрд рублей. Данный показатель существенно меньше текущих ежедневных продаж валюты – порядка 10,2 млрд рублей. В результате инвесторы заранее начали отыгрывать снижение поддержки рубля со стороны данного фактора, что и привело к ослаблению национальной валюты. При этом к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к доллару, что может быть связано с ослаблением американской валюты на международном валютном рынке. В результате пара доллар/рубль продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70-75 рублей. При этом ближайшими сопротивлениями для американской валюты служат отметки 73 и 75 рублей.