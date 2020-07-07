ПСБ: Мировые рынки в начале недели смогли усилить рост, поддержанные ралли в КНР и блоком хороших экономических новостей

Усиление ралли на фондовом рынке КНР, позволившее Shanghai Composite обновить максимумы с февраля 2018 года и вызванное ожиданиями сильного «бычьего» рынка ввиду проводимых властями реформ, повышающих привлекательность страновых рынков капитала, а также более сильные данные по розничным продажам в еврозоне в мае (+17,8% м/м) и резкий подъем июньского индекса ISM в секторе услуг США (57,1 пункт вместо ожидавшихся 50,1 пунктов), свидетельствующий о бурном восстановлении деловой активности в стране, обеспечили вчера сохранение роста на мировых рынках. Поддержку оказали и подтверждения представителей администрации Д. Трампа о планах разработки в июле нового пакета стимулов, который будет сфокусирован на населении и малом бизнесе. В результате по итогам понедельника индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавил 2,7%, обновив максимумы с февраля, а индекс развитых рынков MSCI World вырос на 1,7%, приблизившись к максимумам июня, причем NASDAQ Composite продолжил обновлять исторические пики.

Сегодня оптимизм на рынках поутих: хотя китайский рынок инерционно и продолжает расти, большинство остальных рынков в Азии несут умеренные потери вслед за снижающимися фьючерсами на индексы США и Европы. Поводом для охлаждения настроений являются как риски роста напряженности вокруг Гонконга, так и более слабые, чем ожидалось, данные по потребительским расходам в Японии в мае (-0,1% м/м). Кроме того, остается сложной ситуация с распространением коронавируса в первую очередь в США, угрожающая сдержать как снятие карантинных мер в ряде штатов, так и восстановление потребительской активности в стране. Данный фактор способен ухудшить отношений инвесторов к рисковым активам в условиях скудости экономического календаря ближайших дней, лишающей высоко стоящие рынки новостной поддержки. Мы ожидаем усиления коррекционных настроений на мировых рынках сегодня-завтра.

Индекс МосБиржи в понедельник поднялся в зону 2800-2850 пунктов при поддержке позитивной внешней конъюнктуры и попыток развития роста нефтяных котировок, и даже тестировал ее верхнюю границу, однако не смог удержаться выше нее ввиду падения акций НорНикеля и ослабления спроса на акции "нефтянки", а также слабости рубля. Сегодня мы, на фоне некоторого охлаждения мировых рынков, мы ждем перехода индекса МосБиржи к консолидации; видим риски, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, возврата в ближайшее время «под» отметку 2800 пунктов.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"