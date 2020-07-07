ПСБ: Ожидаем усиления коррекционных настроений на мировых рынках сегодня-завтра

Сегодня, на фоне некоторого охлаждения мировых рынков, мы ждем перехода индекса МосБиржи к консолидации; видим риски, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, возврата «под» отметку 2800 пунктов. В начале сессии мы ожидаем стабилизации рубля у уровней вчерашнего закрытия, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции чуть ниже 72 рублей. Оптимизм на глобальных рынках в понедельник способствовал восстановлению цен рублевых облигаций после просадки на прошлой неделе. Сегодня ждем боковой динамики на рынке ОФЗ.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рассчитанный ущерб является беспрецедентным и выше ожиданий рынка. Несмотря на большой размер штрафа, Норникель способен его выплатить. По итогам 2019 года Норникель отчитался о росте чистой прибыли почти вдвое — до $6 млрд, а показателя EBITDA — на 27%, до $7,9 млрд. В апреле 2020 года компания сообщала, что провела мобилизацию действующих кредитных линий и создала денежный резерв в размере около $5 млрд. При этом основные акционеры компании готовы рассмотреть вопрос о корректировке дивидендов, что в итоге может оказать давление капитализацию компании.

Дания разрешила достроить Северный поток -2 с помощью судов нового типа - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Речь идет о судах с якорным позиционированием вместо динамического. Оператор Северного потока - 2 просил внести соответствующую поправку к полученному в ноябре 2019 г. разрешению на строительство. В сообщении регулятора говорится, что судно с якорным позиционированием уже использовалось при строительстве датского участка Северного потока, а также Северного потока – 2 в водах Германии. Таким образом, Газпром продвигается в решении вопроса о завершении строительства Северного потока – 2, что является позитивным сигналом для инвесторов в отношении перспектив этого проекта.