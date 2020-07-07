«Открытие Брокер»: Штраф Росприроднадзора может негативно сказаться на дивидендах «Норникеля»

Росприроднадзор в денежном эквиваленте оценил в понедельник, 6 июля, ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске. Ведомство направило в адрес «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») требование добровольно возместить 147 млрд рублей за вред, причиненный водным объектам, и 738,6 млн рублей за вред почве.

«Размер штрафа кратно превзошел предварительную оценку ущерба от устранения последствий аварии, что стало неприятным сюрпризом. И если ГМК не удастся снизить итоговую сумму штрафа (например, через суд), то совокупная плата за аварию обойдется „Норникелю“ почти в треть годовой EBITDA. Это не критично с точки зрения роста долговой нагрузки, однако может негативно сказаться на дивидендах за 2020 год. Впрочем, если удастся договориться о приличной по времени рассрочке оплаты штрафа, то и совокупный объем дивидендов реально сохранить», — прокомментировал ситуацию главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов.

Напомним, что 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 163 тонны нефтепродуктов, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Акции «Норникеля» по состоянию на 21:36 мск снижались на 4,2% до 18184 руб. и лидировали по объему (15,8 млрд рублей), опережая на 4 млрд руб. Сбербанк.