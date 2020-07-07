Комментарии

«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2790-2875 пунктов

7 июля 2020

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня к 12:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,3% вслед за мировыми фондовыми площадками и товарными рынками. Главной публикацией сегодняшнего дня станут данные по рынку труда в США за июнь. Консенсус-прогноз носит достаточно негативный характер, учитывая общую тенденцию к улучшению ситуации в американской экономике. Если фактические данные совпадут с ожидаемыми, рынки могут получить краткосрочный импульс снижения.

Позитивную динамику демонстрируют сегодня акции Мосбиржи. Последние новости о двукратном увеличении плана размещения ОФЗ Минфином отражают фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая, судя по планам Минфина, возможно, поддержит и российский финансовый сегмент. 

Акции предприятий ТЭК снижаются вместе ценами на нефть. Акции Татнефти реагируют снижением на новости о сокращении добычи в январе-июне на 10,6% г/г. Добыча компании в целом по итогам года должна сократиться на 20% против 12% г/г в среднем по отечественному нефтегазовому сектору.

Тем не менее восходящие тренды пока сохраняют актуальность. Сегодня днем и на вечерних торгах не исключаем роста на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2790 -2875 пунктов, пары USD/RUB и EUR/RUB — в диапазоне 71-72,60 и 80-82,30 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 7 июля количество заболевших коронавирусом достигло 694 тысяч
125 иркутян заразились коронавирусом за сутки
В Приангарье число заболевших коронавирусом достигло 9225
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги