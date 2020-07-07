«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2790-2875 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня к 12:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,3% вслед за мировыми фондовыми площадками и товарными рынками. Главной публикацией сегодняшнего дня станут данные по рынку труда в США за июнь. Консенсус-прогноз носит достаточно негативный характер, учитывая общую тенденцию к улучшению ситуации в американской экономике. Если фактические данные совпадут с ожидаемыми, рынки могут получить краткосрочный импульс снижения.

Позитивную динамику демонстрируют сегодня акции Мосбиржи. Последние новости о двукратном увеличении плана размещения ОФЗ Минфином отражают фактор сформированного в результате мер глобального стимулирования избытка денежной ликвидности на рынке, которая, судя по планам Минфина, возможно, поддержит и российский финансовый сегмент.



Акции предприятий ТЭК снижаются вместе ценами на нефть. Акции Татнефти реагируют снижением на новости о сокращении добычи в январе-июне на 10,6% г/г. Добыча компании в целом по итогам года должна сократиться на 20% против 12% г/г в среднем по отечественному нефтегазовому сектору.



Тем не менее восходящие тренды пока сохраняют актуальность. Сегодня днем и на вечерних торгах не исключаем роста на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2790 -2875 пунктов, пары USD/RUB и EUR/RUB — в диапазоне 71-72,60 и 80-82,30 соответственно.