Комментарии

ПСБ: В августе продажи новых автомобилей и LCV ушли небольшой минус В августе продажи автомобилей снизились на 0,5% г/г и составили 137 517 шт. после роста на 7% г/г месяцем ранее. С января по август было продано 880 198 шт. новых автомобилей, что на 16,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Признаки резкого восстановления продаж, которые появились в июле, сошли на нет в августе, вероятно, из-за исчерпания эффекта отложенного спроса. ПАО «Промсвязьбанк» Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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