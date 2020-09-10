ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может попытаться локально прервать снижение

Евгений Локтюхов, ПСБ

В среду коррекционные настроения ослабли, способствуя отскоку мировых рынков. По итогам вчерашней торговой сессии американские фондовые индексы, достаточно резко упавшие за предыдущие три дня, смогли показать неплохой рост. В лидерах роста оказались акции высокотехнологических компаний, спрос на которые ожил, в отсутствие значимых новостей, по техническим причинам (ввиду сильной просадки котировок), а также акции металлургического и горнодобывающего сектора и химпрома. Впрочем, рост оказался не столь бурным, как предыдущее падение - S&P500 и NASDAQ Composite, как и лидеры hi-tech, не смогли полностью отыграть просадку вторника. Ведомые американским рынком и ожиданиями позитивных новостей от сегодняшнего заседания ЕЦБ (в фокусе – оценки регулятора текущей ситуации в экономике региона), восстановление продемонстрировали в среду европейские рынки акций, вернулся интерес и к активам развивающихся стран.

Сегодня утром азиатские рынки акций также преимущественно умеренно повышаются, отыгрывая стабилизацию настроений на развитых рынках, в небольшом «плюсе» фьючерсы на индексы Европы и США, отражая инерционную склонность инвесторов попытаться продолжить выкуп подешевевших бумаг. Вместе с тем, цены на нефть и промышленные товары находятся под небольшим давлением, что в совокупности со сдержанным ростом зарубежных рынков заставляет нас оценивать внешнюю конъюнктуру как лишь слабо положительную, причем весьма хрупкую. Мы крайне осторожно оцениваем ближайшие перспективы рынков, опасаясь возврата коррекционных настроений сегодня-завтра.

В среду на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс РТС, ведомый крепнущим рублем, прибавил 1%, вернувшись к отметке 1200 пунктов. Индекс МосБиржи (-0,4%) завершил торговую сессию умеренным снижением при разнонаправленной динамике ключевых сегментов: под давлением находились акции горнодобывающего сектора во главе с НорНикелем и корректирующимися производителями драгметаллов (Полиметалл: -1,7%; Полюс:-1,9%), а также потребсектор (Х5: -3,0%; Магнит: -1,8%), зато усилился спрос на акции сталелитейного сектора (ММК: +3,1%; Северсталь: +1,6%) и отдельных представителей нефтянки (Роснефть: +1,1%; Сургутнефтегаз: +1,5%). Учитывая стабилизацию внешнего фона и удержание котировками нефти Brent отметки в 40долл./барр., сегодня ждем, что индекс МосБиржи попытается локально прервать снижение и удержаться в верхней половине зоны 2850-2900 пунктов при поддержке сохранения интереса к акциям сырьевых секторов. Риски возобновления снижения в дальнейшем, ввиду хрупкости внешней конъюнктуры, мы, однако, оцениваем как высокие.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"