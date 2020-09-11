ПСБ: Рынок перешел к восстановлению

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок смог перейти к восстановлению, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на наши акции могла выступить ситуация на рынке энергоносителей, где активизация продаж привела к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 40,6 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках также не добавляла оптимизма нашим игрокам. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США в ходе первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней предыдущего закрытия. На таком фоне к 18.20 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,5%, поднявшись в район 2888 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Алросы и Русала, прибавившие 4% и 3,3% соответственно. Хуже рынка торговались Новатэк и ММК, потерявшие порядка 1,4%. Проигнорировав днем ранее коррекционное восстановление внешних рынков, сегодня индекс МосБиржи все же смог продемонстрировать умеренный подъем, несмотря на ухудшение внешнего фона. Однако сегодняшняя динамика не изменила картины на графике индекса. Она все еще говорит в пользу возможности продолжения снижения и тестирования ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,4%, отступив в район 75 рублей, евро, напротив, прибавил 0,1%, торгуясь в районе 89,1 рубля. Разнонаправленная динамика основных валют связана с ростом пары евро/доллар на международном валютному рынке на фоне итогов заседания ЕЦБ. При этом рубль находился под давлением со стороны ситуации на рынке энергоносителей, однако двигался в фарватере большинства валют развивающихся стран. В ходе сегодняшней сессии пара доллар/рубль уходила под поддержку на уровне 75 рублей, однако к вечеру смогла отыграть данный уровень. В случае если долларовым «медведям» удастся увести американскую валюту под него, у них появится шанс на продолжение снижения с целью на уровне 73 рубля, который будет выступать ближайшей поддержкой для американской валюты. Отметим, что в районе данной отметки американская валюта также получит поддержку со стороны среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июня.