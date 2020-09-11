ПСБ: Индекс МосБиржи может попытаться вернуться выше 2900 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ:



В четверг на мировые рынки вернулся консервативный настрой. Вчера основные американские индексы вновь заметно упали (S&P500: -1.8%; NASDAQ Composite: -2.0%; Dow Jones IA: -1.5%), не сумев развить отскок, начатый в среду. Ухудшение настроений и возобновление фиксации прибыли произошло на фоне настораживающей статистики (число первичных обращений за пособиями по безработице в стране на прошлой неделе не снизилось, как ожидалось, и составило 884 тыс., число получающих пособия – неожиданно выросло, превысив 13,3 млн чел.) и отклонения Сенатом США законопроекта по новым экономическим стимулам, предложенного республиканцами. Кроме того, отчасти негативно могли повлиять на настроения и последние новости, указывающие на неизбежность дальнейшего роста напряжения в отношениях Китая и США. В результате все ключевые сектора в США показали негативную динамику, в лидерах снижения оказались нефтегазовый сектор, реагирующий на ухудшение ценовой конъюнктуры рынка нефти после невыразительных недельных данных Минэнерго США по рынку энергоносителей, и вновь – перегретые акции технологического сектора.

Сегодня мировые рынки опять пытаются найти основу для роста – азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику, но китайский и японский рынок подрастают. Неплохо «плюсуют» фьючерсы на американские индексы, опираясь на технические факторы, однако фьючерсы на биржевые индикаторы Европы и сырьевые активы – под небольшим давлением. Мы по-прежнему оцениваем внешнюю конъюнктуру как весьма хрупкую, видя риски нового усиления коррекционных настроений.

Вчера российские фондовые индексы подросли. Индекс МосБиржи смог прибавить 0,7%, вернувшись к отметке 2900 пунктов при поддержке крепнущего рубля, вернувшего спрос на ряд «фишек» внутренних секторов (Сбербанк: +1,2%; МосБиржа: +1,7%; Интер РАО: +1,4%; Русгидро: +0,9%), а также точечных покупок в акциях горнодобывающего и металлургического сектора (здесь в лидерах роста, на хороших операционных данных, Алроса: +3,5%). Несмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок рассчитываем, что индекс МосБиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2900-2950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни, ввиду слабости внешней конъюнктуры, мы по-прежнему оцениваем как высокие.