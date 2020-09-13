ИАЦ «Альпари»: День русско-американской дружбы

11 сентября очередная годовщина террористических атак на Нью-Йорк 2001 года. Об этой дате в России давно не вспоминают. Это и понятно, на дворе новая холодная война. Некоторые недалекие умом россияне во всемирной паутине любят написать, что американцы взорвали себя сами. Оставим это на их совести. Однако не лишним будет напомнить, что тогда в 2001 году именно Путин предложил Бушу младшему помощь. Россия столкнулась с международным терроризмом чуть раньше, во время войны на Кавказе в 90-е. Наверно кто-то еще помнит взрывы домов в 1999 в Москве.

Объединившись против мирового зла, между Москвой и Вашингтоном установились доверительные и взаимовыгодные, прежде всего, в плане экономике отношения. Американцы тогда уважали наши законные интересы, не совали нос в наши внутренние дела. Они спокойно реагировали на переход под контроль «Газпрому» телеканала «НТВ», дело «Юкоса» и переход к политике ресурсного национализма. В результате последней были закрыты внутренние офшоры, введен жесткий налоговый режим для нефтяных компаний и природная рента вернулась в казну. Все это не помешало в 2006 году «Роснефти» провести IPO более, чем на $10 млрд. На Россию обрушился золотой дождь иностранных инвестиций. «Газпром» стоил более $300 млрд., «Роснефть» - более $100 млрд. Доллар был по 24-25 руб. Служащие московских финансовых компаний стали зарабатывать не меньше, чем их коллеги в Европе. Экспаты тогда работали почти во всех крупных российских финансовых домах, денег в Москве можно было поднять не меньше, чем Европе, а жизнь в плане кутежей была однозначно веселей.

Хотя и цены на все также были уже как в Европе, если не выше. Даже война в Южной Осетии в 2008 не изменила ситуацию принципиально. Нам искренне жаль, что золотое время Буша младшего закончилось. Просто потом американцы перестали уважать российские национальные интересы, не оставив России выбора. Однако Москва по-прежнему готова к диалогу и сотрудничеству. Об этом много раз говорил Путин. И каждый из брокеров в глубине души надеется, что когда-нибудь долларовый индекс РТС снова будет выше 2000 пунктов. А за «Газпром» будут давать 10 или даже 13 долларов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»