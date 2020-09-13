Комментарии

ИАЦ «Альпари»: День русско-американской дружбы

11 сентября очередная годовщина террористических атак на Нью-Йорк 2001 года.  Об этой дате в России давно не вспоминают. Это и понятно, на дворе новая холодная война. Некоторые недалекие умом россияне во всемирной паутине любят написать, что американцы взорвали себя сами. Оставим это на их совести. Однако не лишним будет напомнить, что тогда в 2001 году именно Путин предложил Бушу младшему помощь. Россия столкнулась с международным терроризмом чуть раньше, во время войны на Кавказе в 90-е. Наверно кто-то еще помнит взрывы домов в 1999 в Москве.

Объединившись против мирового зла, между Москвой и Вашингтоном установились доверительные и взаимовыгодные, прежде всего, в плане экономике отношения. Американцы тогда уважали наши законные интересы, не совали нос в наши внутренние дела. Они спокойно реагировали на переход под контроль «Газпрому» телеканала «НТВ», дело «Юкоса» и переход к политике ресурсного национализма. В результате последней были закрыты внутренние офшоры, введен жесткий налоговый режим для нефтяных компаний и природная рента вернулась в казну. Все это не помешало в 2006 году «Роснефти» провести IPO более, чем на $10 млрд. На Россию обрушился золотой дождь иностранных инвестиций. «Газпром» стоил более $300 млрд., «Роснефть» - более $100 млрд. Доллар был по 24-25 руб. Служащие московских финансовых компаний стали зарабатывать не меньше, чем их коллеги в Европе. Экспаты тогда работали почти во всех крупных российских финансовых домах, денег в Москве можно было поднять не меньше, чем Европе, а жизнь в плане кутежей была однозначно веселей.

Хотя и цены на все также были уже как в Европе, если не выше. Даже война в Южной Осетии в 2008 не изменила ситуацию принципиально.  Нам искренне жаль, что золотое время Буша младшего закончилось. Просто потом американцы перестали уважать российские национальные интересы, не оставив России выбора. Однако Москва по-прежнему готова к диалогу и сотрудничеству. Об этом много раз говорил Путин. И каждый из брокеров в глубине души надеется, что когда-нибудь долларовый индекс РТС снова будет выше 2000 пунктов. А за «Газпром» будут давать 10 или даже 13 долларов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
5549 новых случаев COVID-19 зафиксированы в России 13 сентября
72 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги