Комментарии

ПСБ: Ожидания низких ставок поддерживают спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет в пятницу выросла на 3-5 б.п. Давление на рынок оказывает снижение нефтяных цен, что негативно для российского бюджета. В августе дефицит федеральной казны составил 297 млрд руб., а с начала года – 1,7 трлн руб. При этом поддержку рынку рублевых облигаций оказывают ожидания низких ставок. На прошлой неделе, зампред ЦБР А. Заботкин сообщил о сохранении в базовом сценарии мягкой монетарной политики в 2021 г. с постепенным возвратом к нейтральной ДКП примерно во второй половине 2022 г. Регулятор по-прежнему видит пространство для снижения ставки, но будет оценивать целесообразность и сроки дальнейшего смягчения ДКП. Большинство опрошенных экономистов Bloomberg ждут сохранения ставки 18 сентября на уровне 4,25% и снижения до 4% в четвертом квартале этого года. Мы считаем, что данный сценарий уже учтен в котировках ОФЗ. При сохранении ключевой ставки на заседании 18 сентября на уровне 4,25% ждем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи текущих уровней.

Сегодня на фоне восстановления аппетита к риску на глобальных рынках в связи с прогрессом в разработке вакцины от Covid доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 6,10 - 6,20% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Ситуация стабильна. 73 новых случая коронавируса обнаружены в Иркутской области за последние сутки
День за два: медработникам, работающим с COVID-19, засчитают стаж в двойном размере
ВОЗ зарегистрировала рекордные 308 тыс. заражений коронавирусом за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги