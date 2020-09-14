ПСБ: Российские авиакомпании восстанавливают авиаперевозки после пандемии

Пассажиропоток российских авиакомпаний продолжает восстанавливаться. Темпы падения пассажиропотока замедляются, и в августе снижение составило 37% г/г. Авиационная отрасль пострадала от карантинных мер, которые привели к закрытию международного сообщения в марте этого года.

По оперативным данным, в августе 2020 года российские авиакомпании перевезли 9,15 млн пассажиров, что на 36% больше по сравнению с июнем и на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на 48 % и составил 18,59 млрд пассажирокилометров.

Всего за январь-август 2020 года авиакомпании перевезли 43,8 млн пассажиров, что на 49% ниже аналогичного периода прошлого года.

Бюджетные авиакомпании в перевозках показали в августе результат лучше, чем обычный сегмент. Так, авиакомпания «Сибирь» (S7) перевезла на 6% г/г больше пассажиров, а а/к Победа» - больше на 17% г/г.

В августе а/к «S7» стала лидером по пассажиропотоку – 1,6 млн чел., что составило 17% от общего количество пассажиров в августе. Такие высокие результаты объясняются ростом спроса на внутренний туризм ввиду закрытия границ. Компания переориентировала свои рейсы на южные направления России, за счет чего спрос на билеты был выше показателей прошлого года.

В отчетном периоде Группа Аэрофлот заняла 40% рынка авиаперевозок. Доля а/к «Аэрофлот» на рынке составила 16%, а а/к «Россия» - 11%.

Услугами авиакомпании «Победа» воспользовались 1,2 млн пассажиров. По итогам 2019 года доля компании на рынке составила 8%, а в августе текущего года она составила 13%. В апреле-мае а/к «Победа» полностью приостанавливала деятельность и возобновила перелеты в июне.

После смягчения ограничений в июне пассажиропоток начал восстанавливаться за счет роста перевозок внутри страны. Международные перевозки все еще находятся под ограничением, хотя постепенно открываются новые направления. После окончания туристического сезона восстановление авиаперевозок в октябре-ноябре может замедлиться. Ранее туроператоры говорили о слабом спросе на бронирование туров в зимний сезон 2021 года.