ПСБ: Индекс МосБиржи будет проторговывать верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ:



В начале недели на мировые рынки вернулись к росту. Поддержку «быкам» оказали новости о разработке вакцины от нового коронавируса – сообщила о возобновлении клинических испытаний своей вакцины Astrazeneca, Pfizer и BioNTech предложили регуляторам в США увеличить число участников в испытаниях своей вакцины c 30 тыс. до 44 тыс. Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на новости с рынка слияний и поглощений в hi-tech, - в первую очередь выделим заявление Oracle о достижении договоренности с ByteDance по созданию партнерства, которое позволит американскому подразделению TikTok продолжить работу в США. В рамках него сам Oracle выступит «доверенным технологическим партнером», обеспечивающим размещение видеосервиса на своих облачных ресурсах. Одновременно TikTok направил властям США предложения по снятию опасений относительно безопасности сервиса. В результате ключевые американские фондовые индексы смогли прибавить 1,3%-1,9%, хотя к закрытию и отступили от внутридневных максимумов на фоне ослабления ралли в hi-tech. Отметим также, что отскок рынка акций США происходил на снижении торговой активности, отражая отсутствие бурного спроса ввиду дефицита сильных новостей и ожиданий обилия новостей середины недели.

Сегодня утром сдержанно позитивный настрой на глобальных рынках преобладает. Азиатские фондовые рынки инерционно преимущественно умеренно подрастают, чему способствует, в том числе и опубликованный утром блок экономических данных по КНР за август, оказавшийся чуть лучше ожиданий (пром.производство выросло на 5,6% г/г, розничные продажи – на 0,5% г/г). Фьючерсы на американские индексы также в небольшом «плюсе». Лишь европейские фьючерсы и цены на нефть находятся под давлением.

По нашему мнению, сегодня импульс к отскоку мировых рынков будет плавно ослабляться и рынки перейдут в фазу ожидания ключевых экономических новостей недели. Так, сегодня будут опубликованы данные по пром. производству в США, с также стартует двухдневное заседание ФРС, от которого инвесторы ждут оценок устойчивости экономики и ориентиров по ставке. Завтра, помимо новостей от Федрезерва, в фокусе будут цифры по розничным продажам в США, которые позволят оценить степень активности потребителей.

Вчера индекс МосБиржи смог прибавить 0,6% третий день подряд, продвинувшись в верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов при поддержке сохранения спроса на акции госбанков (Сбербанк, оа: +2,8%; Сбербанк, па: +1,9%; ВТБ: +1,1%) и отдельные бумаги нефтегазового (Роснефть: +1,2%; Сургутнефтегаз: +2,9%) и сталелитейного (ММК: +3,2%; Северсталь: +2,0%; НЛМК: +2,2%) секторов. Учитывая складывающийся на утро внешний фон, сегодня ждем инерционного сохранения сегментированного спроса на «фишки», что может позволить индексу МосБиржи, в случае неухудшения динамики глобальных рынков, приблизиться к отметке 2950 пунктов.