ПСБ: Правительство рассматривает вопрос увеличения НДПИ для добывающих компаний

По данным газеты Коммерсант 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс. В проекте появилось положение, которое с 1 января 2021 года увеличивает рентный коэффициент при расчете налога на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза (сейчас в зависимости от вида сырья составляет от 3,8% до 6%), что приведет к росту платежей в бюджет на 90 млрд. руб. в год. Повышение может коснуться всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Изменения скажутся на производителях удобрений — «Фосагро», «Еврохиме», «Уралкалии», а также металлургических компаниях — «Норникеле», НЛМК, «Русале». Инициатива Минфина приведет к увеличению доли НДПИ в выручке горнорудных компаний, которая сейчас менее 5%.

Правительство собиралось рассмотреть законопроект на заседании уже сегодня и немедленно направить его в Госдуму, однако, возможно, сроки будут сдвинуты. Представители власти ограничились общими комментариями по поводу начала процесса обсуждения данной темы без какой-либо конкретики.

Власти не в первый раз планируют увеличить налоговую нагрузку российских добывающих и сталелитейных компаний. Чрезвычайные меры поддержки экономики и сформировавшийся дефицит бюджета в этом году требуют искать источники доходов в высокорентабельных отраслях.

Наибольшее негативное влияние подобная инициатива может оказать на Норникель, который ежегодно выплачивает в бюджет порядка 14,3 млрд. руб. (221 млн. долл.) в виде НДПИ, а также Русал (компания не раскрывает отдельно расходы по НДПИ в финансовой отчетности). Менее уязвимы Северсталь и НЛМК.

Применение коэффициента поднимет НДПИ на калийные соли с 3,8% до 13,3%, а на апатитовые и фосфоритовые руды с 4% до 14%. На российском рынке сильнее всего это затронет «Фосагро», у которой расходы по НДПИ подрастут до 3,5 млрд руб. (в 2019 году 1 млрд руб.). Для «Акрон» НДПИ может увеличиться до 1 млрд руб. по итогам года.

По нашему мнению, увеличение налоговой нагрузки на добывающие компании вполне реально из-за их высокой рентабельности по EBITDA, которая может достигать 30%-50%. Негативный же эффект на финансовые показатели может составить от 1 до 5% EBITDA. Снижение рентабельности по EBITDA компаний оцениваем как минимум в 1 п.п. Потенциально резкое повышение налога, несмотря на относительно низкие издержи, несет определенные риски для выполнения планов по инвестициям в связи с сокращением объемов добычи из-за снижения налоговой базы.

Наиболее вероятным сценарием, учитывая активное противодействие со стороны горнодобывающих холдингов, видим повышение налогов, но в меньшем размере. Что касается негативного влияния на стоимость акций компаний, то оно будет скорее кратковременным.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк