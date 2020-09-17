ПСБ: Рынок оказался под давлением внутренних факторов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста предыдущего дня, несмотря на позитивный внешний фон. Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 3,5%, поднявшись в район 42 долларов за баррель. Дополнительным поводом к покупкам на российском рынке выступала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,5% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,2%, отступив в район 2975 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции металлургического сектора, оказавшиеся под давлением на информации о возможном повышении НДПИ на добычу удобрений и некоторых руд. В результате акции Русала и Норильского никеля упали на 2,9% и 2,1% соответственно. Компанию им составили акции ФосАгро (-1,7%). Отдельно отметим Татнефть, потерявшую в ходе сегодняшних торгов 4,7%. Лучше рынка торговались МосБиржа и Полюс, прибавившие 3,9% и 2,3%. Отметим, что под действием внутренних факторов, способствовавших снижению по целому ряду эмитентов, российскому рынку не удалось продолжить волну восстановления, а индексу МосБиржи протестировать сопротивление на уровне 3000 пунктов. Сохранение рынком позиций ниже данной отметки говорит о вероятности возобновления негативной динамики, в рамках которого индекс МосБиржи может уйти ниже 2850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро снизились на 0,3%, торгуясь в районе 74,8 и 88,6 рубля соответственно. Отметим, что рубль достаточно вяло прореагировал на активный рост цен на нефть. Это может быть связано с неуверенностью инвесторов в дальнейшей восходящей динамике рынка энергоносителей. Мы оцениваем данный рост, как краткосрочный, ожидая отката цен на нефть. В результате, потенциал для укрепления рубля пока выглядит минимальным. В рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль пытается закрепиться ниже 75 рублей. Однако вечером ситуация может существенно измениться. Если результаты заседания ФРС разочаруют инвесторов, в паре доллар/рубль активизируются покупки, что позволит американской валюте отыграть потери и вновь восстановиться выше 75 рублей. Отметим, что в случае закрепления ниже данной отметки, доллар может продолжить отступление и достигнуть поддержки на уровне 73 рубля.