ПСБ: Индекс МосБиржи и рубль начнут день со снижения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Первую половину недели на мировых рынках преобладали покупки. Инвесторы продолжили игнорировать активное распространение коронавируса в мире и вторую волну пандемии в некоторых странах Европы, где растут темпы заболеваемости. В частности, в Великобритании количество выявленных заражений в сутки показывает максимумы с мая месяца, Во Франции наблюдается активный рост данного показателя, а в Испании он демонстрирует абсолютные максимумы. Из других регионов выделим Индию, где число случаев заражения уже превысило 5 млн человек. Из позитивных новостей здесь можно отметить только продолжающееся снижение темпов заболеваемости в США, которые сократились вдвое относительно июльских пиков.



Основное же внимание рынки сосредоточили на новостях по вакцине и макроэкономической статистике, которая поддерживала покупки. Исключением стали вчерашние данные по розничным продажам в США за август, которые выросли лишь на 0,6% м/м, при ожидаемом росте на 1% м/м. Однако, в преддверии решения ФРС по ставке, это не оказало значительного негативного влияния на динамику рынков.



А вот результаты заседания американского регулятора привели к волне продаж на рынках. ФРС продолжит придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики - ожидается сохранение ставки в диапазоне 0-0,25% на горизонте до 2023 года (в рамках этого периода регулятор не ожидает инфляции выше 2%), отметив, что ставка будет находится на низком уровне до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет соответствовать представлениям регулятора о «полной» занятости. Плюс к этому было подтверждено продолжение программы количественного смягчения. Были улучшены прогнозы по основным экономическим показателям. Однако рынкам этого не хватило для продолжения восходящей динамики – уже в рамках вчерашней сессии американские площадки растеряли достижения первой половины дня, а индекс S&P500 снизился по итогам торгов на 0,5%.



Сегодня с утра на рынках преобладают негативные настроения. В Азии основные площадки теряют до 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 1,2%. На рынке энергоносителей наметилась коррекция, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 41,6 доллара за баррель.



Учитывая внешний фон, в начале дня ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса МосБиржи под отметку 2950 пунктов. Кроме внешнего давления отметим сохранения негативного влияния внутренних факторов – инвесторы продолжат пересматривать свое отношение к акциям металлургов, нефтегаза и сектора удобрений на вчерашних новостях по возможному изменению НДПИ, что может оказать дополнительное давление на рынок. В результате, в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи закрепится в диапазоне 2900-2950 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов национальная валюта окажется под давлением. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле. Так, уже на открытии пара доллар/рубль поднимется в район 75,3 рубля. В дальнейшем, учитывая активное укрепление доллара на международном валютном рынке, американская валюта продолжит восходящую динамику и сможет полноценно закрепиться в нижней половине диапазона 75-80 рублей.