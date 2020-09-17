«Открытие»: Инициатива Минфина давит на широкий спектр бумаг

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие» по глобальным исследованиям:

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,29% до 2971,95 п., а РТС корректировался на 0,2% до 1251,14 п. В начале торгов отечественный рынок попытался выйти в плюс, но попытка была быстро пресечена новостями об инициативах Минфина. С 2021 года ведомство хочет повысить в 3,5 раза налог на добычу некоторых удобрений, руд и цветных металлов. Объединение «Русская Сталь» оценивает рост налоговой нагрузки в отрасли на 90 млрд рублей, что приведёт к существенному падению конкурентоспособности продукции российских сталеваров. Бумаги «РУСАЛа», ГМК «Норникель», «ФосАгро», ММК, НЛМК и «Северстали» теряли от 1,1% и более. Добыча алмазов, угля и золота в проекте изменения в налоговое законодательство не включены. По мнению Михаила Шульгина, начальника отдела по глобальным исследованиям «Открытие Брокер»: «Новость определённо формирует негативный момент. Однако факты на уровне слухов не позволяют произвести конкретные подсчёты. Поправки могут быть в итоге не приняты или приняты другие поправки, подразумевающие иной рентный коэффициент. Условия его применения также могут измениться. Грубый подсчет при условии того, что НДПИ будет повышен в три с половиной раза для добывающих соответствующие руды и соли, предполагает, что потери металлургов и агрохимиков будут в пределах 5% от прибыли». Самое интересное, что наиболее сильное снижение показали не металлурги, а X5 Retail Group, Mail.ru Group и «Распадская». Самыми сильными бумагами были Московская биржа, «Селигдар», ОГК-2, «Полюс» и TCS Group. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 36 млрд рублей к середине дня.

Рубль укреплял свои позиции, пользуясь поддержкой нефти и высоким спросом на ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3100 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,41%, на неделю до 4,46%, а на месяц до 4,50%. Рост ставок межбанковского кредитования происходит на фоне налогового периода и высокого спроса на ОФЗ. На первом аукционе среды 16 сентября Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года в объёме 115,218 млрд рублей по номиналу при спросе 183,861 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена размещения составила 97,6283% от номинала. Размещение проводилось в остатке, доступном для размещения в данном выпуске. В пользу рубля также работала нефть, которая торговалась выше $41 за баррель Brent и слабеющий доллар перед итогами заседания ФРС. К 15:15 мск пара USD/RUB – 74,83 (-0,21%), EUR/RUB – 88,83 (-0,02%).

Европейские индексы начинали день в плюсе, но затем вернулись к уровням закрытия накануне. Лучше прочих торговался розничный сектор. Глава Еврокомиссии Урсула Ван Дер Лайен заявила о приверженности реализации плана трансатлантического сотрудничества. Однако она также подчеркнула в своём обращении снижение шансов заключения полномасштабного торгового соглашения с Великобританией на фоне желания премьер-министра Бориса Джонсона нарушить международное законодательство и развалить ранее достигнутые договорённости. И немного статистики. Дефляция в Великобритании составила -0,4% за август. Однако в годовом выражении всё же состоялась инфляция на 0,2% при ожиданиях роста цен на 0,1%. К 15:15 мск FTSE 100 – 6093,78 п. (-0,19%), DAX – 13215,98 п. (-0,01%), CAC 40 – 5063,33 п. (-0,09%).

Германское издание Die Zeit пишет, ссылаясь на свои источники, что Германия предложила США сделку в обмен на беспрепятственное строительство «Северного потока-2». Предполагается, что ФРГ за свой счёт построит два приёмных терминала для американского СПГ. Однако предложение было сделано ещё в первой половине августа и его перспективы, скорее всего, уже не столь высокие. Однако вернёмся от газовых дел к нефти. Ураган Салли обрушился на побережье американского штата Алабама. Скорость ветра возросла до 105 миль в час, что вернуло категорию Салли на 2-ой уровень по шкале Саффир-Симпсона. Более четверти американской нефтедобычи в Мексиканском заливе остановлено из-за природных рисков. Однако основные нефтеперерабатывающие мощности на побережье остались в стороне от разгула стихии. Фактором поддержки для нефти также стал отчёт API, который показал снижение коммерческих запасов за прошлую неделю на 9,5 млн бар Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения лишь на 1,8 млн бар. Reuters пишет, ссылаясь на свои три источника в OPEC, что технический комитет OPEC+ оценивает дисциплину в рамках соглашения на уровне 101% в августе. Источники также говорят о том, что вопрос более глубокого сокращения рассматриваться не будет, а вот проблема перепроизводства в ряде стран вновь станет предметом обсуждения. К 15:15 мск Brent – $41,39 (+2,12%), WTI – $39,4 (+2,20%), золото – $1976 (+0,50%), медь – $6750,58 (-0,03%), никель – $15210 (+0,08%).

Индекс доллара снижался на 0,21% до 92,86 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,67%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,188 (+0,24%), GBP/USD – $1,298 (+0,74%), USD/JPY – 105,06 (-0,32%).

Розничные продажи в США выросли за август на 0,6% при прогнозе 1,0%. Без учёта топлива и автомобилей рост составил 0,7%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,5% в Dow Jones. Основные ожидания дня связаны с заседанием ФРС. От американского регулятора ждут подтверждения того, что ставка около нуля будет сохраняться в течение нескольких лет. Возможно, что также будет обсуждение контроля кривой доходности, но пока всё же эта идея не приобрела достаточного числа сторонников. Среди растущих бумаг могут оказаться акции FedEx. Компания блестяще отчиталась за прошедший квартал, а также улучшила свои ожидания на фоне повышенного спроса на услуги доставки в условиях пандемии. Российский рынок удерживает свои позиции. Однако перспектива повышения налогов давит на широкий спектр бумаг, связанных с добычей полезных ископаемых. В правительстве убеждены, что в условиях экономических сложностей не только нефтяники должны осуществлять повышенные выплаты в бюджет, но и другие пользователи недр.