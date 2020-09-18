«Фридом Финанс»: Рынки во власти коррекции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Негативная статистика по рынку труда США (число заявок на пособие вновь выше ожиданий), а также данные о снижении темпов строительства в августе привели к снижению всех индексов на западных площадках. Америка теряет до 1,5% по индексу Nasdaq, в Европе коррекция в основном укладывается в 0,5%. Азиатские площадки потеряли к закрытию утром до 1,5%. Сводный индекс развивающихся стран MCSI Emerging markets откатывается вниз более чем на 0,5%.

На таком негативном фоне единственным зеленым пятном смотрится, как ни странно, нефть. Ураган «Сэнди» ослаб и больше не является проблемой для нефтепромысла, но котировки Brent все равно растут, отыгрывая вчерашние данные по снижению запасов топлива в хранилищах США на 4,4 млн баррелей. Дополнительную поддержку нефти дали заявления МЭА о падении спроса в этом году меньше ожиданий. Баррель под вечер уверенно держится выше $43. Краткосрочный потенциал роста, на наш взгляд, исчерпан. До конца недели ожидаем движение в диапазоне 41,5-43.

Основной долларовый индекс на российские акции РТС демонстрирует умеренное снижение вслед за мировыми площадками, теряя порядка 0,7%. Индикатор в течение дня держится на 10-20 пунктов ниже отметки 1250. Ожидаем сохранение РТС вблизи достигнутых уровней на протяжении следующей сессии в пятницу.

Индекс Мосбиржи, основной рублевый индикатор рынка, теряет меньше, чем РТС, вследствие роста курсов основных валют против рубля. Колебания сегодня идут в диапазоне 2940-2970 пунктов. До конца недели существенных изменений позиций на рынке мы не ожидаем.

Несмотря на умеренную волатильность индексов в целом, в отдельных акциях сегодня можно наблюдать очень сильную динамику. В том числе среди ликвидных фишек. Так, среди лидеров роста сегодня оказался ИнтерРАО (+5,9%) на фоне новости о гипотетической покупке Юнипро или Энел. Мы оцениваем возможный синергетический эффект от такого слияния до 50 млрд рублей. Но делать ставку на рост акции считаем преждевременным.

Помимо ИнтерРАО в числе лидеров сегодня расписки X5 Retail group, акции НМТП (+4,6%), Россети (+4,3%), Магнит (+3,6%). Похоже, что игроки рынка готовятся к пятничному решению по ставке и заранее скупают бумаги со стабильным дивидендным доходом в качестве защиты от снижения доходностей на облигационном рынке. Впрочем вероятность падения ставки на этой неделе мы оцениваем как маловероятное событие.

Рубль сегодня больше коррелирует с санкционными рисками, чем с нефтью. Обмен жесткой риторикой между Москвой и Брюсселем вызвал скачок доллара к 75,4 и евро к 89. Позднее обе пары отступили чуть ниже этих значений. Не исключено, что в пятницу негатив для рубля усилится. Доллар способен закрыть неделю в диапазоне 75,5-76. У евро сохраняет потенциал закрепления под отметкой 90.