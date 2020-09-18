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«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста вновь стали бумаги ДВМП (+14,22%). Лидерами падения стали акции Polymetal (-5,62%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75. 

Акции металлургических компаний отыграли часть падения. Стали появляться подробности налоговых нововведений. Хотя точной информации нет, компании приблизительно оценивают нагрузку в -5% от EBITDA, что меньше самых худших ожиданий. Нагрузка на отрасль вырастет на $750 млн, что в 3-4 раза ниже самых худших первоначальных предположений. 

Нефть подскочила до максимума с начала сентября. Сделка ОПЕК++ о сокращении добычи выполнена примерно на 80%. Однако мировой спрос продолжает восстановление. Это компенсирует влияние фактора избыточного предложения. Но основная причина подорожания – очередной ураган в США. Ожидаем, что до конца 3 кв. цена удержится в диапазоне $40-45 за баррель. 

ЦБ проведет заседание по монетарной политике. Консенсус прогноз резко сместился в сторону сохранения ключевой ставки. Полагаем, что полностью вероятность снижения не исключена, но составляет примерно 25%. В пользу смягчения – низкая инфляция и устойчиво низкие инфляционные ожидания. В пользу сохранения – прогноз от ЦБ, обозначивший нижнюю границу КС в 5% в будущем году. Таким образом, снижение ставки уже вскоре потребовало бы ее резкого подъема, что привело бы к резким колебаниям на рынках и замедлению восстановления экономики. 

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2950-3000 п.

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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