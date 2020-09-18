ПСБ: Ожидаем сохранения ключевой ставки ЦБР на уровне 4,25%

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Рублевые облигации вчера торговались в небольшом плюсе. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,17% годовых (-1 б.п.). Инвесторы позитивно отреагировали на решения ФРС, Банк Англии и Банка Японии по сохранению мягкой монетарной политики, а также на рост нефтяных котировок. При этом российские евробонды немного снизились в цене вместе с остальными развивающимися странами. Доходность Russia`29 выросла до 2,37% годовых (+1 б.п.) поскольку глобальные инвесторы опасаются, что действующих стимулов может оказаться недостаточно для поддержки восстановления экономики. Из важных макроэкономических новостей отметим снижение числа заявок за пособием по безработице в США и улучшение ФРС прогнозов по экономике. Оценка ВВП США на 2020 г повышена с -6.5% до -3.7%. При реализации данных прогнозов ожидаем усиления спроса на риск ЕМ ближе к концу года.

Сегодня состоится заседание ЦБР по ключевой ставке. Ожидаем сохранения ставки на уровне 4,25% и сигнала о возможности смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний. При реализации данного прогноза ожидаем нейтральной реакции ОФЗ на итоги заседания ЦБР.