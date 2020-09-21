ПСБ: На рынках с утра преобладают негативные настроения

Сегодня в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля к основным мировым валютам. Давление на национальную валюту окажет снижение рынка энергоносителей, однако умеренное укрепление валют развивающихся стран сдержит продажи в рубле



Сегодня в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля к основным мировым валютам. Давление на национальную валюту окажет снижение рынка энергоносителей, однако умеренное укрепление валют развивающихся стран сдержит продажи в рубле



Решение ЦБР о сохранении ставки и комментарии регулятора о перспективах ДКП совпали с прогнозами большинства участников рынка. Поэтому на текущей неделе мы ожидаем, что рублевые облигации продолжат консолидироваться вблизи текущих уровней



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"Арктик СПГ 2" обсуждает привлечение международного финансирования в размере $9,5 млрд - (ПОЗИТИВНО)



НАШЕ МНЕНИЕ: Ранее в СМИ озвучивались планы Сбербанка профинансировать проект на сумму выше 2,7 млрд евро. В целом, Арктик СПГ-2 является перспективным проектом и интерес к нему совершенно обоснован. Мы полагаем, что проблем с привлечением финансирования не будет.