ИАЦ «Альпари»: Причины падения рубля - в основном спекулятивные

Сегодня на валютном рынке повторяется ситуация первой декады сентября, когда доллар подорожал до 76 руб., и сейчас торгуется немного выше этой отметки, а евро вновь повышалось до 90 руб. Одна из основных причин для ослабления рубля – снижение цены на нефть: так, цена сорта Brent понизилась в пятницу и сегодня эта эталонная марка торгуется ниже $43 за баррель.

Нефтяной рынок опасается избытка предложения, связанного с возможным увеличением экспорта нефти из Ливии, где оппозиция разблокировала часть нефтяных месторождений. Кроме того, в России и в значительном числе стран мира вновь начало расти число заразившихся коронавирусом Covid-19, что вызывает опасения новых ограничений для экономики, хотя московские власти, например, заверяют, что новой самоизоляции, как была весной, в Москве этой осенью уже не будет. Кроме того, новости, что США подозревают некоторых дружественных власти российских бизнесменов в отмывании денег через западные банки, могут вызвать опасения санкционной угрозы и давить на рубль, даже несмотря на то, что эти новости опровергаются и самими предпринимателями, и банками.

Можно сделать вывод, что рубль опять падает спекулятивно, в основном на негативном настрое участников рынка, и в целом «россиянин» уже выглядит сильно перепроданным. Мы подтверждаем нашу цель по курсу доллара на конец года в 72-80 руб. за доллар и цель по курсу единой европейской валюты в 82-92 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»