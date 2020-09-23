«Фридом Финанс»: Крупная сделка на финансовом рынке

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась отскоком. Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги TCS (+10,00%) и Yandex N.V. (+8,22%). Лидерами падения стали акции Аэрофлота (-2,14%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-76,50.

Yandex N.V. ведет переговоры о покупке TCS. Стоимость TCS Group, куда всходит Тинькофф банк, предварительно оценена в $5,48 млрд. С фундаментальной точки зрения это может показаться дорого, период, когда банки в России покупались дороже 4х капиталов, пришелся на 2007-2008 г. Однако, во-первых, стоимость близка к текущей рыночной оценке, и заметно дешевле банк в принципе не могу быть куплен. Во-вторых, оценка отражает высокую эффективность. Рентабельность капитала свыше 30%, рост чистых активов превысил 50% за год. При лучшем состоянии банковского сектора, рыночная оценка ТКС могла быть на 40% выше. В-третьих, конкуренция финтех и IT сервисов обостряется, а у ТЕС одна из лучших экосистем в России, во многом, именно этим объясняется высокая эффективность. Для развития бизнеса Yandex нужен опорный банк. Наличие своего банка в структуре может быть выгоднее альянса со Сбербанком (альянс больше в пользу Сбербанка, чем Yandex). Наконец, у Yandex есть финансовая возможность купить, пусть и дорогой, но хороший банк. Мы не видим сиюминутного синергетического эффекта, но полагаем, что сделка пойдет на пользу Yandex, и станет драйвером долгосрочного роста финтех продуктов темпами не менее 20% в год.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,50-76,50, по индексу Мосбиржи: 2850-2890 п. Из локальных событий в фокусе аукционы ОФЗ.