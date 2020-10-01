ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 01 октября 2020 года

В среду, 30 сентября, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль отыграл больше 1,5% потерь у иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,83%, до 77,63 руб., евро/рубль - на 1,95%, до 91,05 руб., фунт/рубль - на 1,29%, до 100,35 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. С ростом нефтяных котировок укрепление рубля усилилось. Когда курс доллара упал ниже отметки 78,75 руб. покупатели стали активно закрывать длинные позиции, которые открывались на фоне роста геополитических рисков.

Еще 29 сентября курс доллара повышался до 79,97 руб. из-за военного конфликта между Арменией и Азербайджана. В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне карабахского конфликта с президентом России Владимиром Путиным. Напряжение на рынке спало, так как инвесторы опасались втягивания в конфликт Турции и России. Три страны являются важными политическими партнерами России, поэтому вопрос нужно решать дипломатическим путем.

Дополнительную поддержку рубль мог получить новостью о директиве правительства от 1 сентября N8036п-П13, которая обязала как минимум три российские госкомпании – «Газпром», «Роснефть» и «АЛРОСА» – поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.

Сегодня утром на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,64%, до $42,23%. Нефть растет на фоне снижения запасов нефти в США на прошлой неделе, а также повышенного спроса на рисковые активы в ожидании принятия пакета стимулирования в США. На рынке сохраняется позитивный настрой покупателям нужно пройти уровень $42,6, чтобы вернуть цену на $43,80.

Уровень 78,75 руб. пройден. Сейчас ближайшая цель для рубля 76,75 руб. В случае принятия пакета стимулирования в США и продаж доллара на форекс, можно рассмотреть цель 75,80 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»