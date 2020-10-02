«Фридом Финанс»:Нефть щекочет нервы инвесторам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Сургутнефтегаза (SNGS 35,325, +1,85%). Лидерами падения стали акции Аэрофлота (-4,21%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77-77,50.



Нефть потеряла 4%. На опасениях введения новых ограничений в ряде регионов Европы инвесторы сыграли на понижение, цена марки Brent опускалась ниже $40. Негатива добавило и растиражированное СМИ мнение одного из американских аналитиков, о том, что восстановление спроса на нефть займет полтора года. Мы не исключаем, что коррекция повторится пятницу при негативном новостном фоне. При этом цена на нефть пока имеет высокие шансы удержаться выше $40 за баррель. Реакция фондового рынка будет негативной.



Коррекция бумаг Аэрофлота (-4,21%) после заседания СД. Мы не видим прямой связи с вопросами, которые были рассмотрены. Однако, в связи с усилением заболеваемости COVID-19, снижается вероятность полного возобновления международного сообщения до конца года, и не исключено, что это произойдет не ранее 2 квартала 2021 года. Мы не ухудшаем прогноз по компании. С технической точки зрения уровень вблизи 71 руб. (минимум с 15 мая) выступает сильным уровнем поддержки.



Деловая активность слабеет. Индекс PMI показал снижение ниже 50 п. из-за ухудшения конъюнктуры экспорта и внутреннего спроса. Однако пока тенденции носят незначительный характер. На фоне роста заболеваемости возможно ухудшение деловой активности в октябре, но реакция рынка на данную статистику слабая.



Ожидаем смешанную динамику. Рынок будет следовать за внешними площадками. Ожидания в паре USD/RUB: 76,50-77,50, по индексу Мосбиржи: 2850-2900 п.