ПСБ: Рынок вырос, рубль не смог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок перешел к восстановлению на улучшении внешнего фона. Так, существенную поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 6%, поднявшись выше 41,5 доллара за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 1,4%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,8%, поднявшись в район 2876 пунктов. Лидерами торгов выступили акции МосБиржи (+3,6%), которые растут вторую сессию подряд после объявления объемов торгов на площадке за сентябрь. На фоне роста цен на нефть компанию им составили бумаги нефтегазового сектора – Татнефть, Роснефть и Сургутнефтегаз прибавили более 2%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и ММК, потерявшие 5,4% и 2,1% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии существенным подспорьем для мировых рынков стала публикация статистики по индексам деловой активности в сфере услуг в европейских странах и США, которые вышли лучше ожиданий. Плюс к этому отметим поддержку рынка энергоносителей со стороны новых ураганв, создающих риски для добычи в Мексиканском заливе, а также сохранение напряженности в Норвегии в связи с забастовками работников отрасли. В результате поддержки со стороны внешней конъюнктуры, индекс МосБиржи предпринимает очередную попытку восстановления от поддержки на уровне 2850 пунктов. Однако пока данное движение укладывается в рамки нисходящей тенденции, берущей начало от августовских максимумов. Для отмены данного сценария «быкам» необходимо пробивать сопротивление, расположенное на уровне 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 78,4 рубля, евро вырос на 0,9%, поднявшись до 92,5 рубля. Отметим, что национальной валюте не хватило поддержки со стороны уверенного роста цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран. Здесь могло сказаться отсутствие уверенности инвесторов в способности цен на нефть закрепиться на текущих уровнях и продолжить восходящую динамику, а также рост санкционных рисков в связи с ситуацией в предвыборной гонке в США. В результате, пара доллар/рубль продолжает движение в верхней половине диапазона 75-80. При этом, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может предпринять попытку возвращения к верхней границе данного коридора.