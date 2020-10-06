«Фридом Финанс»: Рубль перешел к укреплению

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня складывается позитивный внешний фон. Рынки в Азии на открытии недели корректировались вверх после падения в пятницу, связанного с новостью о заражении президента США вирусом. Европейские фондовые индексы позитивно реагируют на рост розничных продаж в еврозоне в августе на 4,4% м/м и 3,7% г/г. Euro Stoxx 50, DAX, CAC40 прибавляют около 1%. Евро усилил восходящую динамику в паре с долларом США и приближается к 1,18 евро/$. S&P500 прибавляет более 1% в начале торгов после публикации индекса деловой активности и новых заказов от ISM (57,8 п. и 61,5 п. соответственно).



Российские индексы РТС и Мосбиржи также прибавляют в рамках 0,9%.

Цена нефти восстанавливается после пятничного падения. Сейчас она вернулась в диапазон в $40-50/баррель Brent, прогнозируемый до конца года. За день котировки выросли на 6%, пробив важный уровень $41,5/баррель.



Рубль, поддерживаемый нефтью, во второй половине дня перешел к укреплению, хотя в течение торговой сессии приближался к локальным уровням сопротивления 79 руб. за доллар и 92,9 руб. за евро. Среднесрочным фактором укрепления рубля может выступить информация об увеличении Минфином валютных интервенций в два раза, до 126 млрд руб. Несмотря на действие бюджетного правила и дополнительные объемы продажи ЦБ валюты, корреляция с ценами на нефть высокая. В течение недели ожидаем диапазон 76,5-80 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 90,4-93,3 руб./евро.



Среди лидеров роста бумаги нефтегазового сектора: «Татнефть» ап – рост в рамках 4%, «Роснефть» – 2,5%, «Сургутнефтегаз» ап – 2%, ЛУКОЙЛ – 1,8%. Бумаги Мосбиржи поддержала информация о росте в сентябре 2020 года общего объема торгов на рынках Московской биржи на 27,8% (г/г). При этом объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 89,3%. Акции Мосбиржи прибавляют 4,4%. Хуже рынка – акции «Аэрофлота»(-4,8%), ММК (2,4%), «Энел Россия» (-1,7%) и «Ростелекома» ао (-1,1%).



Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю прежний: 2800-3000 пунктов.