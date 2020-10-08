ПСБ: Ожидаем попыток восстановления российского рынка

В среду на мировые рынки вернулись покупки. Несмотря на отказ Трампа от переговоров с демократами по новому пакету помощи американской экономике, который во вторник спровоцировал продажи, днем ранее настроения на рынках начали улучшаться. Инвесторы ожидают, что в сложившейся ситуации возможен переход к «мелким» целевым пакетам помощи со стороны Белого дома, которые смогут поддержать американскую экономику до выборов. Плюс к этому, стимулов к росту добавила и публикация протоколов последнего заседания ФРС США. Игроки увидели возможность пересмотра регулятором программы количественного смягчения и рассчитывают на возможность ее увеличения.



При этом рынки продолжают игнорировать активное распространения коронавируса в мире. Сохраняющаяся тревожная ситуация с темпами заражения в Европе поддерживает риски восстановления карантинных ограничений в отдельных странах, что станет существенным негативным фактором для их экономик, повлияв на темпы восстановления мировой экономики. В результате, это может привести к давлению на рисковые активы и волне их снижения.



Если говорить о настроениях на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Ведущие азиатские площадки, за исключением Китая, где продолжаются каникулы в честь Национального дня, растут в пределах 1,3%, отыгрывая подъем рынков в США. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,4%. На рынке энергоносителей преобладают покупки, что способствует подъему ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на 0,3%, и удержанию им позиций выше 42 долларов за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на публикацию данных по заявкам на пособие по безработице в США.



Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2850 пунктов. При этом в ходе торгов рынок может получить дополнительную поддержку со стороны цен на нефть, что позволит индексу МосБиржи закрепиться выше данной отметки.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Основным фактором станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей, рубль может предпринять попытку перехода к росту, что приведет к тестированию парой доллар/рубль отметки 77,5 рубля. Ближе к концу дня американская валюта может перейти к восстановлению, удержав позиции в диапазоне 77,5-80 рубля.