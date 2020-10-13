«Фридом Финанс»: Внешние площадки дают умеренно позитивные сигналы российскому рынку

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские и европейские индексы преимущественно в плюсе. Рост наблюдается вопреки неопределенности с пакетом стимулов от Конгресса США, что может привести к развороту на рынке в любой момент. Азиатские площадки сегодня росли темпами выше 2%, что также поддерживало спрос на активы развивающихся стран.

Негативным фактором сегодня выступает падение цен на нефть. Brent отыграл недавний прирост в связи с ослаблением урагана Дельта в Мексике и завершением забастовки нефтяников в Норвегии. Сейчас котировки сырья теряют до 3%, торгуясь немногим выше отметки $41,5. На горизонте текущей недели мы считаем данный уровень вполне равновесным. Ожидаем на ближайших сессиях колебания в коридоре $39,5-42,5.

Находясь под влиянием двух разнонаправленных факторов, российский рынок сегодня держится в боковике. Долларовый индекс РТС практически без изменений к уровням закрытия предыдущей сессии. Рынок под вечер удерживается вблизи 1160 пунктов. В отсутствие сильных драйверов на текущей неделе мы ожидаем умеренный рост рынка не выше 1180 пунктов. Просадки ниже 1150 возможны, но маловероятны.

Рублевый индекс Мосбиржи растет вслед за курсами основных валют. Прибавляя более 0,5%, рынок держится около уровня 2850 пунктов. На ближайших сессиях мы закладываем консолидацию в диапазоне 2850-2900. Новые падения к отметкам 2830 и ниже маловероятны.

В числе наиболее динамичных акций сегодня розничный сегмент и отдельные бумаги сырьевых отраслей: X5 (+3,8%), Система (+3,7%), Лента (+3,6%), Алроса (+3,5%). Также довольно уверенно смотрятся бумаги ЛСР, которые закрыли дивидендный гэп всего за один день. Размер выплаты небольшой – 20 рублей на акцию, или порядка 2,3% стоимости бумаги. Тем не менее позитивная динамика в акциях ЛСР позволяет рассчитывать на то, что бумаги застройщика до конца этого года смогут преодолеть годовой максимум, достигнув 930 рублей за штуку. Это дает среднесрочный потенциал свыше 6%.

В числе аутсайдеров сегодня: расписки TCS (-4,3%) и М.Видео (-3,4%). Нисходящий тренд в бумагах ТКС Групп сохраняется с конца сентября, когда был зафиксирован спекулятивный скачок на 2195 рублей. Сегодня расписки TCS торгуются на 13% ниже данного значения и, на наш взгляд, близки к развороту. Потенциал роста бумаги на ближайшие два месяца от текущих уровней составляет более 7%.

Рубль остановил свой рост против ключевых валют, который наблюдался большую часть предыдущей недели. Доллар сегодня держится чуть выше 77 за единицу, что, на наш взгляд, является верхней границей равновесного диапазона при текущих ценах на нефть. Если сырьевые котировки будут относительно стабильны в своем рабочем коридоре, то мы можем увидеть до конца недели доллар ниже 76 и евро вблизи 89,5.